Минцифры отказалось поддержать снятие наказания за пиратский софт

Минцифры не поддержало предложение временно отменить наказание за использование нелицензионного программного обеспечения. Этот вопрос будет обсуждаться с Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их», – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что выдвинутые предложения напрямую вытекают из Указа президента РФ от 2 марта 2022 года № 83. Они направлены на стимулирование перехода на российское ПО.

Ранее стало известно об обсуждении в правительстве вариантов смягчения ухода с российского рынка иностранных IT-компаний. В числе предложений было распространение порядка чрезвычайного использования нелицензированного в России ПО, которое принадлежит «правообладателю из стран, поддержавших санкции».

Москва, Наталья Рязанова

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