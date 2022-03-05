В России готовы отменить наказание за пиратский софт на фоне санкций

Власти России обсуждают отмену наказания за использование программного обеспечения из стран, поддержавших антироссийские санкции. Для поддержки отечественных производителей предложено принудительно лицензировать некоторый софт.

Мероприятия вписаны в «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Власти уже начали осуществлять часть разработанных мер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Одно из предложений – отмена наказания за использование нелицензированного в России ПО, которое принадлежит «правообладателю из стран, поддержавших санкции». Данную меру власти готовы применять только к софту, у которого нет российских аналогов. При этом нужно поймать баланс, чтобы подтолкнуть переход на отечественное ПО, пояснили в Минцифре, которая тоже участвовала в разработке плана.

Ведомства предложили распространить на ПО, базы данных и топологии для интегральных микросхем статью 1360 ГК РФ. Норма разрешает правительству использовать изобретение или промышленный образец без согласия патентообладателя при условии «крайней необходимости».

Источник отметил, что предложенные меры могут смягчить отказ ряда IT-компаний, включая Microsoft, IBM, Oracle, работать в России.

В качестве поддержки российских компаний в IT-сфере предложено на три года освободить их от налога на прибыль, ввести льготную ипотеку для сотрудников, отсрочку от армии.

В связи с антироссийскими санкциями в России уже наблюдались сбои в работе иностранного софта, ряд соцсетей отключили российских пользователей от своих платформ. Правительство РФ разработало меры поддержки занятости на фоне массового ухода иностранных партнеров и компаний с российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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