Путин назвал плюсы выхода иностранцев из партнерских проектов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в конечном итоге выиграет от ухода зарубежных партнеров из совместных проектов. Сначала возникнут трудности, но все задачи будут решены.

Глава государства затронул тему ухода иностранных бизнесменов с российского рынка во время церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский». Путин отметил, что судно спроектировали в отечественных бюро, а при строительстве использованы российские инновационные решения, хотя строительство велось в международной кооперации.

«И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Если кто-то не хочет с нами сотрудничать и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно и нам. Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят и в конечном итоге даже выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции», – сказал Владимир Путин.

Трансляция велась на сайте Кремля.

Ранее правительство РФ разработало пакет мер для сохранения занятости в связи с уходом ряда иностранных компаний с российского рынка.

Напомним, выход на рынок нового среднемагистрального узкофюзеляжный самолета с композитным крылом МС-21 несколько раз переносили из-за санкций. Поставщики отказывались от контрактов, и российским конструкторам пришлось заниматься разработками для импортозамещения. В середине декабря 2021 года лайнер совершил свой первый полет в гражданский аэропорт.

Москва, Наталья Рязанова

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