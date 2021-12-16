Лайнер МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту

Российский авиалайнер МС-21-300 впервые совершил посадку в гражданском аэропорту, приземлившись в аэропорту Иркутска. Самолет совершал тренировочный полет в рамках контрольных испытаний для прохождения сертификации.

Тренировочный полет начался в аэропорту Жуковский, а 15 декабря в 19:30 по местному времени лайнер приземлился в Иркутске.

«Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации», – рассказали в пресс-службе аэропорта Иркутск.

Специалисты проверили самолет на повреждения, провели наземное обслуживание и отбуксировали новейший лайнер на стоянку.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации анонсировали первые регулярные рейсы МС-21 уже в 2022 году. Пока авиалайнер проходит сертификационные испытания, на заводе уже собирают следующие самолеты для первых заказчиков. Перевозчик получить первую партию из четырех лайнеров в начале 2022 года.

Российский среднемагистральный пассажирский МС-21 планировали выпустить на рынок намного раньше, но строительство лайнера и выход на испытания затягивались из-за западных санкций. Отечественным инженерам пришлось срочно разрабатывать новейшие материалы для замены компонентов, которые отказались отправлять иностранные поставщики.

Планируется выпуск МС-21 с американскими двигателями Pratt&Whitney и российскими ПД-14. В Минпромторге РФ предупредили, что сертификация самолета с отечественным движком состоится не раньше 2023 года.

Иркутск, Наталья Рязанова

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