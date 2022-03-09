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Среда, 9 марта 2022, 19:08 мск

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«В принципе это возможно»: экс-советник Путина не исключил запрет iOS и Android в России

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ), бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко допустил возможность блокировки Android и iOS в России. По его словам, от нее не спасет даже отказ от обновления устройств. После запрета операционных систем гаджет превратится в кирпич, отметил Клименко.

«Такое в принципе возможно», – так эксперт ответил на вопрос о вероятности отключения Android и iOS в РФ.

«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», – сказал Клименко в эфире радио Sputnik (цитата по РИА «Новости»).

Ранее американская компания Apple приостановила продажи в России из-за военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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