«Зеленая» энергетика России требует господдержки в условиях санкций

Российские инвесторы, занимающиеся развитием так называемой «зеленой» энергетики, обратились за поддержкой к государству. С введением санкций реализация многих проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) оказалась под угрозой.

Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) обратилась к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой дать инвесторам возможность без штрафов опоздать с вводом объектов, запланированных на 2022-2027 годы на срок «не менее двух лет» без уменьшения срока договора. Также инвесторы просят компенсации «колебаний курса рубля до окончания инвестфазы проектов» и учета изменений стоимости заемного финансирования – в том числе для действующих объектов ВИЭ, пишет «Коммерсант».

По словам директора ассоциации Алексея Жихарева, при нынешней изоляции российской экономики могут возникнуть серьезные проблемы с цепочкой поставок оборудования и компонентов для строительства и эксплуатации объектов ВИЭ-генерации. Степень локализации в отрасли значительная, но зависимость от импорта все равно остается высокой.

Ограничительные меры, введенные в отношении России западными странами, повысили риски того, что инвесторы ВИЭ не смогут оплатить поставки оборудования, сырья и расходных материалов. «В целях адаптации к новым реалиям пересмотр ряда параметров программы поддержки просто необходим», – заключил директор АРВЭ.

В свою очередь в Минэнерго сообщили, что готовы «рассмотреть любые предложения», прежде чем сформируют собственную позицию.

Москва, Зоя Осколкова

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