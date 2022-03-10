Специалисты посоветовали россиянам скопировать данные из Google и iCloud

Оплата облачных сервисов Google и iCloud может стать проблематичной для россиян. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков посоветовал заранее сохранить все данные, хранящиеся на «облаках».

По его мнению, с информацией на неоплаченных сервисах может произойти что-то «не очень хорошее» вплоть до удаления. Apple известно о проблемах российских пользователей с оплатой, но неясно, предусмотрено ли резервное хранение данных и на какой срок.

«Чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что, как долго продлятся эти проблемы связанные с отсутствием возможностью оплатить за эти сервисы – довольно большой вопрос», – сказал специалист в беседе с РИА «Новости».

Для резервного копирования можно использовать «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», добавил Владимир Зыков. Эти сервисы можно оплатить через веб-версию в случае, если оплата перестанет проходить через магазины приложений Apple и Google.

Ранее сервисы Apple Pay, Google Pay перестали проводить платежи россиян по картам Visa и Mastercard банков, попавших под антироссийские санкции. Экономические ограничения в отношении российских компаний и граждан введены в связи с военной операцией в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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