Рогозин: Россию могут отключить от GPS

США рассматривают вопрос об отключении России от спутниковой системы навигации GPS. Об этом сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос», – рассказал Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» призвал россиян не переживать по этому поводу.

«Отвечаю – не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть «ГЛОНАСС». Отключив GPS, «ГЛОНАСС» будет работать», – сказал Рогозин, добавив, что у отечественной системы такая же точность, как у GPS.

Москва, Зоя Осколкова

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