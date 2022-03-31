Apple и Meta* передали данные пользователей хакерам

Американские Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) передали данные пользователей хакерам. Компании отреагировали на экстренный запрос якобы от правоохранительных органов, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Обычно для передачи данных требуется ордер, но в случае «экстренных обстоятельств» санкция суда на получение подобной информации не требуется. В середине 2021 года компании и получили подобные запросы. Источники рассказали, что у хакеров оказались основные сведения о подписчиках: адрес, номер телефона и IP-адрес.

Владелец мессенджера Snapchat компания Snap тоже получила подобный запрос, но источники не смогли сказать, отправила ли она информацию в ответ.

Специалисты по кибербезопасности считают, что авторами запросов являются подростки из США и Великобритании. а некоторые уверены, что этих хакеров есть и вдохновитель группы, недавно взломавшей Microsoft Corp., Samsung Electronics Co. и Nvidia Corp.

Apple и Meta сослались на внутреннюю политику обработки экстренных запросов и больше никак не прокомментировали свои действия, пишет Axios.

Как сообщал «Новый День», более половины россиян никак не защищают свои электронные устройства от хакерской атаки. Каждый третий россиянин (35%) просто забывает о необходимых мерах предосторожности.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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