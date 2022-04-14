Россиянам ограничили доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своему электронному каталогу шрифтов, среди которых популярные Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

При входе на страницу с каталогом шрифтов пользователь из России получает сообщение об ограничении доступа. Однако при включении VPN страница с каталогом становится доступной.

Официально Monotype не заявляла о закрытии доступа к шрифтам для россиян. В компании не ответили на редакционный запрос о возможном изменении правил работы с российскими пользователями.

Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом. Его использовали в газете The Times, что повысило удобство чтения и позволило сэкономить больше пространства. До 2007 года шрифт использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft.

Шрифт стал популярным. Он, в частности, используется в подавляющем большинстве ведомственных документов. Например, в официальной документации Госдепартамента США и Минобороны РФ, отмечает РБК.

Москва, Наталья Петрова

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