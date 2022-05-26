Google отключил часть ускоряющих загрузку данных серверов

Google уведомил ряд российских интернет-провайдеров об отключении серверов Google Global Cache, которые ускоряют загрузку его сервисов, включая YouTube. Ускорение для крупных компаний продолжает работать, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке и главу юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко.

Оренбургский провайдер «Радиосвязь» и «МФТИ Телеком» среди прочих получили уведомления от Google, но отключение произошло еще 19 мая. В «Радиосвязи» решение связали с небольшим размером трафика компании. В МФТИ отключение списали на действие санкций, поскольку институт попал в черный список.

В «Ростелекоме», МТС и «МегаФоне» не заметили изменений в работе оборудования. Представитель одного из крупных провайдеров добавил, что обслуживание серверов Google Global Cache – глобальная услуга. Процесс банкротства российской «дочки» Google не мог повлиять на отключение этих серверов.

Эксперт в области ИТ-услуг пояснил, что на серверах Google Global Cache также хранится Google CAPTCHA. Она помогает защищать сайты от DDoS-атак, проверяя, человек или робот пытается получить доступ к ресурсу. Отключение серверов Google Global Cache увеличит нагрузку на сети и уменьшит стабильность работы каналов, предупредил эксперт. Теоретически отключение от серверов Google может сказаться на ценах на интернет для пользователей.

Напомним, Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета, чтобы в страну продолжала поступать информация. Так интернет останется «свободным и открытым» внутри России.

Москва, Наталья Рязанова

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