«Очень эффективны»: Россия подтвердила использование новейших истребителей Су-57 в спецоперации

Вице-премьер России Юрий Борисов подтвердил применение новейших истребителей пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине. Ранее об использовании Су-57 в ходе боевых действий сообщали источники в российском ВПК.

«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения», – рассказал Борисов в кулуарах ПМЭФ в субботу, передает «Интерфакс».

«Очень эффективно», – так он оценил использование Су-57 в военной операции.

Борисов добавил, что истребитель продемонстрировал «эффективную работу»: «Отзывы – очень хорошие». По его словам, каких-либо нареканий к работе внутрифюзеляжного вооружения не было.

Истребитель Су-57, разработанный на замену Су-27, создан с применением технологии малозаметности. Он развивает скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Машина одновременно способна вести до 30 целей на расстоянии в несколько сотен километров. Самолет имеет новейший комплекс бортового оборудования, включая оборонительный комплекс.

Впервые Су-57 в реальных боевых действиях испытали в Сирии в 2018 году. Первый Су-57 российская армия получила в 2020 году. К концу 2024 года военные авиаторы России получат 22 истребителя этого типа, к 2028 году их число будет доведено до 76.

Москва, Наталья Петрова

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