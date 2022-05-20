ВС РФ используют новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине

В ходе военной спецоперации на Украине воздушно-космические силы (ВКС) России применяют новейшие истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, ВС РФ начали использовать Су-57 в середине марта – истребители работают вне зоны активного поражения средствами ПВО, применяя ракетное вооружение. «Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации», – рассказал собеседник агентства. Надо отметить, что официальных заявлений на это счет пока не было.

Меж тем, некоторые СМИ еще в марте сообщали о применении Су-57 в спецоперации на Украине, ссылаясь на видеокадры, запечатленные в Житомирской области: в небе виден специфический силуэт фюзеляжа Су-57.

Впервые Су-57 в реальных боевых действиях испытали в Сирии в 2018 году. В 2019 году такой истребитель разбился в Хабаровском крае в ходе испытательного полета. Ранее сообщалось, что к концу 2024 года военные авиаторы России получат 22 истребителя этого типа, к 2028 году их число будет доведено до 76. Первый Су-57 российская армия получила в 2020 году.

Истребитель Су-57, разработанный на замену Су-27, создан с применением технологии малозаметности. Он развивает скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Машина одновременно способна вести до 30 целей на расстоянии в несколько сотен километров. Самолет имеет новейший комплекс бортового оборудования, включая оборонительный комплекс.

Москва, Наталья Петрова

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