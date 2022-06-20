Глава Минцифры выступил против наказания граждан за обход блокировки через VPN

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев считает, что нельзя наказывать россиян за пользование VPN для доступа к заблокированным сайтам. Кроме того, он высказался против закрытия в России видеохостинга YouTube.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», – сказал министр в интервью РБК.

Шадаев рассказал о резком снижении числа пользователей запрещенных в России соцсетей Facebook*, Instagram* и Twitter. Раньше на них приходилось 10-12% от всего трафика. После блокировки осталось лишь 20% от прежнего трафика.

«То есть 80% просто <...> неудобно переключаться, включать, выключать [VPN], – пояснил глава Минцифры. – Потом, многие сайты, российские, атакованные из-за рубежа, дают доступ только по российскому IP. И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить».

Говоря о возможной блокировке YouTube, Шадаев отметил, что «запрет – это самый последний шаг». По его мнению, в России нужно сделать свою конкурентоспособную платформу.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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