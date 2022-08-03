В России не планируется вводить наказание за обход блокировок сайтов

В России не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее о том же заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он считает, что нельзя наказывать россиян за пользование VPN для доступа к заблокированным сайтам.

При этом в начале июня в Роскомнадзоре заявили, что надзорный орган ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. В стране с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной информации.

Москва, Зоя Осколкова

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