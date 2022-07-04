В даркнет попали данные миллиарда китайцев

Хакеры выставили на продажу в даркнете базу данных, полученную при взломе хранилища данных полиции Шанхая. База содержит информацию о миллиарде граждан Китая, пишет Bloomberg.

Злоумышленники обещают предоставить доступ к 23 терабайтам данных, в которых содержатся имена, адреса, телефоны, информация об удостоверениях личности и материалах уголовных дел. Стоимость доступа – 10 биткоинов, т.е. около 190 тыс. долларов.

Эксперты уже назвали утечку самой масштабной в истории Китая. Правда, подлинность данных пока не подтверждена, а власти Шанхая публично не отреагировали на предполагаемый взлом.

Ранее обозреватели отмечали, что американские хакеры массово взламывают компьютеры в Китае, чтобы использовать их данные для атак на системы в России, Белоруссии и на Украине. Так, в мае и начале июня в даркнет попали более 50 баз данных российских компаний, что стало рекордом.

Шанхай, Наталья Рязанова

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