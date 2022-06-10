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Пятница, 10 июня 2022, 10:52 мск

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В России число утечек данных компаний достигло рекорда

В последнее время растет число утечек данных российских компаний. За три месяца злоумышленники втрое увеличили свою активность. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности Group-IB.

В мае и в начале июня в даркнет было выложено рекордное количество баз данных российских компаний – более 50. Для сравнения: в апреле были зафиксированы 32 утечки, а в марте – всего 16, пишет «Газета.Ru».

В основном среди жертв хакеров оказываются компании, относящиеся к интернет-сервисам доставки, медицине, телекому, интернет-ритейлу, онлайн-образованию и строительству.

«Большинство баз данных популярных компаний были выложены в публичный доступ для бесплатного скачивания – злоумышленники стремятся не заработать, а нанести максимальный ущерб компаниям и их клиентам», – сообщили специалисты.

В общей сложности в открытом доступе оказались сотни миллионов строк с данными, среди которых есть имена клиентов, телефоны, адреса, даты рождения, а также – хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов или результаты медицинских анализов. Актуальность большинства баз – весна этого года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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