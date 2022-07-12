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Вторник, 12 июля 2022, 12:51 мск

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Россия потратит на группировку спутников 95 млрд рублей

Правительство РФ одобрило выделение 95 млрд рублей на создание группировки спутников «Сфера», сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич.

По его словам, решение профинансировать проект принято 6 апреля. Полная стоимость создания многоспутниковой группировки составляет 180 млрд рублей, передает агентство «Прайм».

Согласно проекту, первый спутник отправят на орбиту в октябре текущего года. Группировка будет состоять из 162 космических аппаратов.

Ранее Минприроды РФ оценило затраты на систему спутников для наблюдения за Арктикой в 44,2 млрд рублей. Программа должна повысить качество прогноза погоды и ледовой обстановки на Северном морском пути.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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