Apple потребовала убрать контент государственных СМИ из приложения RuTube

Компания Apple потребовала убрать из приложения RuTube весь контент государственных СМИ под угрозой удаления из магазина. Хостингу разрешили оставить данные при условии, что они будут видны только пользователям в России.

Сейчас приложение RuTube доступно для пользователей 171 страны. Попытка закрыть часть контента под российскую аудиторию может привести к проблемам со скачиванием, предупредили в пресс-службе хостинга.

«Это приведет к тому, что приложение будет недоступно для новых пользователей из других стран. Тем пользователям, которые скачали приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления», – цитирует сообщение компании РИА Новости.

Apple дала две недели на удаление данных и пригрозила, что иначе приложение исчезнет из AppStore. RuTube пришлось сузить круг пользователей до жителей России, Казахстана и Беларуси, чтобы установить долгожданный новый функционал. Но хостинг не намерен исключать информацию.

«RuTube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения», – заявили в компании.

Американская компания Apple неоднократно получала штрафы в разных странах за нарушение антимонопольного законодательства. В том числе в части намеренного ограничения в распространении информации некоторых СМИ. В России Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»