«Червивое яблоко»: ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении монопольным положением

Федеральная антимонопольная служба признала, что компания Apple нарушила российское законодательство, злоупотребив своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФАС.

«Выяснилось, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», – отметили в службе.

В ведомстве напомнили, что антимонопольное дело было возбуждено в октябре 2021 года. Ранее ФАС выдала Apple предупреждение об устранении нарушения, однако монополист не исполнил предписание.

«Сегодня комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования», – добавили в службе.

В соответствии с российским законодательством, оборотный штраф может составить 0,01%-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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