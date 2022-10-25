США использовали IT-армию Украины для атак против России

США используют IT-армию Украины для киберопераций против России, заявил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин. При этом, Штаты не скрывают ни проведение атак, ни участие украинских хакеров.

«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины. С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведется она скоординировано властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний», – сказал дипломат на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Он добавил, что большая часть атак исходит с территории США и стран Евросоюза. НАТО открыто показывает, что прорабатывает методы ведения кибервойны и проводит специальные учения. Российский МИД располагает множеством документальных доказательств системной агрессии в информационном пространстве в отношении России со стороны спецслужб США и стран НАТО.

Параллельно Запад обвиняет в киберагрессии Россию и на этом основании отказывается от совместной работы с российскими компетентными ведомствами.

«Наши коллеги на Западе взяли за правило бездоказательно клеймить неугодные им государства, отвлекая мировую общественность от собственных действий. Цель их риторики – прикрыть беспрецедентную по масштабам киберагрессию, развернутую против России и других государств», – приводит слова Шина РИА Новости.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что хакеры на 80% увеличили активность нападок на российские ресурсы. С начала 2022 года специалистам удалось отбить более 25 тыс. атак на госсектор.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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