Европа отказалась исследовать Марс с Россией

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом», сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Под угрозой оказалось исследование Марса и дальнего космоса.

«ЕКА полностью отказалось от сотрудничества с Россией, поставив под угрозу программу по исследованию Марса. Кто от этого выиграет: мы или европейцы? Проиграют все», – сказал Борисов в интервью ТАСС.

Российская делегация не смогла также обсудить проблемы исследования дальнего космоса на Всемирном космическом конгрессе, прошедшем в Париже в сентябре.

«Нашей делегации не дали визы. Вот вам еще один пример глупости и недальновидности со стороны Евросоюза. Не мы начали эту кампанию по изоляции России. Это путь ошибочный и преступный – не только в отношении нашей страны, но и в отношении народов тех стран, которые сегодня вынуждены терпеть последствия такой политики», – пояснил глава «Роскосмоса».

Юрий Борисов добавил, что госкорпорация открыта для сотрудничества со всеми структурами, которые готовы к совместной работе.

Планируется, что российские космонавты к 2030 году смогут побывать на Луне. В рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25», отложенный на 2023 год.

Москва, Наталья Рязанова

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