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Вторник, 4 октября 2022, 16:34 мск

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Россия к 2030 году будет готова высадить космонавтов на Луну

К 2030 году российские космонавты смогут побывать на Луне. Об этом заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По его словам, в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

«За ним последуют «Луна-26», -27, -28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», – сказал Борисов на пленарном заседании Дней космической науки в ИКИ РАН.

Ранее запуск аппарата «Луна-25» был перенесен на 2023 год по техническим причинам. Если неполадки успеют устранить, первая российская лунная миссия, как ожидается, состоится в июле-августе следующего года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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