В Совфеде предложили ввести идентификацию геймеров

Комиссия Совфеда по информполитике, информационным технологиям и инвестициям предложила ввести обязательную идентификацию для геймеров. Для регистрации пользователи смогут использовать сервисы «Сбер ID» или «Яндекс ID».

Глава комиссии Владимир Киселев отметил, что предложение поступило от «коллег из региональных парламентов» и было поддержано членами комиссии. Его суть в том, чтобы все распространяемые в РФ компьютерные игры проводили игроков через российские системы идентификации. Обязанность внедрить соответствующую возможность должна быть изначально предусмотрена разработчиками.

Это позволит находить небезопасные для несовершеннолетних аккаунты. Их регистрацию предложено также запретить, передает «Вести.ру».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал «вытаскивать» детей из соцсетей и компьютерных игр, которые размывают нравственные ценности. Подростки легко поддаются влиянию интернет-ресурсов и под этим влиянием совершают противоправные поступки, считает он.

Москва, Наталья Рязанова

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