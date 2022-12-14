За утечку личных данных бизнес хотят наказывать штрафами до 3% от оборота

Минцифры России подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей. Размер штрафов может составить до 3% от годового оборота компании в случае, если организация не обеспечивает безопасность данных. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с президиумом фракции партии КПРФ в Госдуме.

По словам министра, смягчающим обстоятельством станет предварительная аттестация и сертификация всей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности – тем самым компания продемонстрирует, что «инвестиции в средства защиты сделаны». Второй момент – улаживание в досудебном порядке претензий двух третей пострадавших клиентов, добавил он. Шадаев при этом подчеркнул, что на этих моментах Минцифры будет настаивать при рассмотрении законопроекта в Госдуме.

Министр также заявил, что цель предложенной инициативы состоит не в сборе больших сумм денег в бюджет. «До 3% оборотные штрафы заставят компании инвестировать больше средств в безопасность. Нам кажется, что здесь – это главная мотивация. Не больше штрафов собрать, а именно чтобы коллеги инвестировали в инфраструктуру», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, что сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет полмиллиона рублей.

Ранее Минцифры неоднократно настаивало на ужесточении наказания для бизнеса за утечку персональных данных, поскольку существующие штрафы, по мнению ведомства, не стимулируют компании соблюдать все требования законодательства.

В мае министерство согласовало законопроект, предполагающий наказание в виде взимания одного процента от годовой выручки и увеличение его до трех процентов, если компания в течение 24 часов не сообщила об утечке Роскомнадзору. Позже Минцифры сообщило, что намерено доработать этот законопроект.

Москва, Наталья Петрова

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