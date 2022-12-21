Большинство отечественных приложений для смартфонов уязвимы для хакеров

Специалисты нашли в 83% российских приложений для телефонов уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Это делает аппарат беззащитным перед похитителями аккаунтов и персональных данных.

Российская компания по безопасности разработок мобильных приложений Стингрей Технолоджиз изучила 790 мобильных приложений, разработанных в РФ, из разных отраслей. Общее число уязвимостей составило 12 383.

«Обнаруженные проблемы позволяют завладеть аккаунтами пользователей, получить доступ к персональным данным и настройкам, изменить их или использовать для таргетированных атак, хищения денежных средств или каких-либо иных целей», – цитирует отчет компании РИА Новости.

Злоумышленники атаковали мобильные приложения в 2022 году впятеро чаще, чем год назад. Чаще всего результатом была кража данных или создание фейковых аккаунтов.

В российских сторах около 10 тыс. отечественных приложений, порядка 1,5 тыс. из них пользуются высокой популярностью. Специалисты нашли уязвимости в 117 приложениях в разделе «финасы», в 96 в разделе «утилиты», в 64 в разделе «транспорт».

За девять месяцев 2022 года число шпионских атак на смартфоны в мире увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом. Только в России выявили более 320 тыс. таких атак.

Москва, Наталья Рязанова

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