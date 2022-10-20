Число шпионских атак на смартфоны выросло почти на треть

За девять месяцев 2022 года число шпионских атак на смартфоны в мире увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в «Лаборатории Касперского». Только в России выявили более 320 тыс. таких атак.

«В январе-сентябре в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В России за это время зафиксировали более 320 тыс. таких атак, во всем мире их было почти 800 тыс.», – приводит данные исследования агентство «Прайм».

Шпионские программы собирают данные о пользователе: делают скриншоты экрана, добираются до переписки в мессенджерах, следят, какие клавиши он нажимает. Эти данные мошенники могут использовать против отдельного гражданина или для атаки на компанию, предупредили специалисты.

В 2022 году специалисты выявили около 55 тыс. атак с помощью «сталкерских приложений». Эти программы устанавливаются непосредственно на смартфон. Поэтому их часто используют хорошо знакомые жертвам люди.

Первые признаки наличия шпионского ПО на смартфоне – быстрая разрядка батареи и большой расход интернет-трафика. Самостоятельно вычислить эти программы очень сложно, лучше обратиться к специалисту или установить защитную программу.

Ранее специалисты рассказали о вредоносной рассылке якобы от финансового регулятора. «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 11 тыс. попыток запуска этого вредоносного ПО.

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить полный доступ к данным на смартфоне, где установлен WhatsApp. Достаточно посмотреть вредоносное видео или ответить на видеозвонок.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»