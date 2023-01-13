Увеличение числа хакерских атак подстегнуло рынок кибербезопасности в России

В 2022 году рынок кибербезопасности в России вырос до 20%. Это произошло на фоне беспрецедентных атак на сетевую инфраструктуру компаний, сообщили в Positive Technologies.

В прошлом году аналитики прогнозировали падение рынка информационной безопасности РФ на 11%. Однако показатель не только не упал, но даже вырос. Во многом это произошло благодаря увеличению числа кибератак на российский бизнес, пишет «Газета.ru».

«Среди основных факторов, ставших драйвером ИБ в России, – запрос предприятий РФ на результативную безопасность, обусловленный ростом числа хакерских атак, и правительственные инициативы в сфере ИБ», – говорят специалисты.

Уход иностранных производителей средств защиты негативно сказался на динамике роста рынка. В то же время это подстегнуло развитие отечественных компаний, специализирующихся на ПО.

Москва, Зоя Осколкова

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