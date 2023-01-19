В 2022 году в России было отражено почти 50 тысяч хакерских атак

За прошлый год российским специалистам удалось отразить почти 50 тысяч кибератак на отечественные интернет-ресурсы. При этом общее число попыток взлома увеличилось почти в два раза по сравнению в 2021 годом. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы никогда ранее не подвергались такому нашествию. И зафиксировано, и устранено 1,6 тысячи инцидентов. Все они расследованы, успешно закрыты, подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению», – сказал Чернышенко на брифинге в Координационном центре правительства РФ.

Вице-премьер добавил, что число кибератак на автоматизированные системы управления увеличилось на 80%. При этом хакеры сменили цель своей деятельности, если в 2021 году атаки совершались в основном на финансовый сектор, то в 2022-м – на государственный сектор.

Кроме того, на протяжении года велась работа по блокировке фишинговых и вредоносных ресурсов. «Было обнаружено более 80 тысяч таких ресурсов, причем большая часть активизировались в последнем квартале (года). Конечно, мы их все заблокировали», – заключил Чернышенко.

Москва, Зоя Осколкова

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