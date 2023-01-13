Кабмин РФ рассмотрит введение оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных.

«Рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», – говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря прошлого года.

Сделать это необходимо до 1 июля 2023 года.

В декабре стало известно, что Минцифры РФ подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей. Размер штрафов может составить до 3% от годового оборота компании в случае, если организация не обеспечивает безопасность данных.

Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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