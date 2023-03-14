NASA потратит миллиард долларов на буксир для МКС

NASA запросило из бюджета миллиард долларов на создание буксира для спуска Международной космической станции с орбиты Земли. Полное финансирование агентства на 2024 год составит 27,2 млрд долларов, пишет Space News со ссылкой на бюджетное предложение космического ведомства.

В конце десятилетия МКС планируют затопить в южной части Тихого океана. Для этого ее нужно спустить с высоты в 400 км над поверхностью планеты. Предлагалось вернуть МКС на Землю с помощью грузовых кораблей, включая российский «Прогресс». Но эксперты NASA заявили, что более безопасно будет спустить ее с помощью буксира.

Проект аппарата не опубликован. Агентство ждет предложения от промышленников, чтобы составить полную смету, пока из бюджета запрошены 180 млн долларов «для хорошего старта».

Летом 2022 года Роскосмос объявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Около 80% оборудования российского сегмента станции выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Развертывание российской орбитальной станции запланировано на 2027 год. В 2023 году госкорпорация намерена завершить проектные работы и сформировать образ будущей РОС.

Москва, Наталья Рязанова

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