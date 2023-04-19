КНДР в апреле запустит на орбиту первый спутник-разведчик

КНДР намерена создать сеть разведывательных спутников на орбите Земли. Запуск первого аппарата запланирован на апрель текущего года, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил агентство космического развития. Он назвал создание сети спутников-разведчиков «первоочередной задачей» для обеспечения обороноспособности страны.

Аппараты будут наблюдать за «движением враждебных сил», в частности, учениями США и Южной Кореи. Ким Чен Ын отметил, что за первые месяцы текущего года эти страны показали намерение усиливать боеготовность против КНДР под предлогом «предоставления сил расширенного сдерживания».

Северокорейский лидер поручил специалистам ускорить создание подобных спутников для развертывания на орбите группы аппаратов. Прошедший испытания в декабре 2022 года спутник планируется отправить на орбиту до конца апреля.

Южная Корея объявила, что запустит первый военный разведывательный спутник в ноябре 2023 года. К середине 2020-х годов группировка вырастет до пяти аппаратов. Япония планирует отправить на орбиту 50 аппаратов двух видов: оптические и радиолокационные. Они будут отслеживать военные объекты и перемещение техники в режиме реального времени. Запуск устройств стартует с 2024 года.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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