Новый российский спутник начнет вести разведку объектов ВСУ

Новый российский спутник «Кондор-ФКА» сможет дважды в сутки проводить разведку украинских военных объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, спутник вывели на орбиту 27 мая.

«Выведенный на орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты с разрешением в один метр», – рассказал источник.

«Кондор-ФКА» позволит наблюдать за переброской войск и техники противника в любую погоду и время суток. Поскольку оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и собирает данные с поверхности на параллельной своей трассе полосе.

Летом 2022 года командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что они помогают киевскому режиму в ходе боевых действий. Власти Канады открыто сообщили, что передают Киеву данные со своих спутников для использования в конфликте с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

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