Авиасалон МАКС официально перенесли на следующий год

Международный авиационно-космический салон МАКС в этом году проводиться не будет, сообщили организаторы мероприятия в пятницу, 30 июня.

«Вместо 2023 года проведение Международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также МАКС состоится в 2025 году», – сообщается на официальном сайте авиасалона.

Как отметили организаторы, работа с действующими и перспективными участниками МАКС, в том числе «среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны», продолжается.

Ранее планировалось, что в этом году МАКС пройдет с 25 по 30 июля на традиционной площадке – в подмосковном Жуковском. Как заявили организаторы, эта площадка останется неизменной.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится в России с 1993 года с периодичностью раз в два года.

Ранее, в мае СМИ со ссылкой на источники сообщали, что авиасалон МАКС-2023 может быть перенесен на 2024 год. Позже в «Ростехе» заявили, что в этом году авиасалон, скорее всего, не состоится. В госкорпорации подчеркнули, что все заключенные договоры на участие сохраняют силу, информировало РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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