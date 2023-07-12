КНР успешно отправила на орбиту первую в мире ракету с метановым двигателем

Частная китайская компания LandSpace провела успешный запуск ракеты-носителя Zhuque-2. Это первая в мире ракета с действующим двигателем, работающем на метане и жидком кислороде, сообщается на сайте компании.

Ракета стартовала в 09:00 часов 12 июля с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби и вышла на солнечно-синхронную орбиту. Ракета длиной 49,5 м и диаметром 3,35 м может нести шесть тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и четыре тонны на солнечно-синхронную.

«На первой ступени ракеты используются четыре жидкостно-кислородно-метановых двигателя Tianque-12 с тягой 268 тонн. Вторая ступень сочетает в себе один двигатель Tianque-12 и один двигатель Tianque-11 в качестве подруливающего устройства», – пояснили в компании.

Специалисты в США тоже работают над метановым двигателем. Проведенные в этом году запуски Terran 1 от Relativity Space и SpaceX Starship окончились неудачей. Осенью 2021 года госкорпорация Роскосмос отозвала финансирование проекта сверхтяжелой ракеты для полена на Луну и направила средства на разработку метанового двигателя для космических кораблей.

Частная космическая компания SR Space в России разрабатывает многоразовую первую ступень для ракеты-носителя. В ней планируется использовать метановые двигатели.

Пекин, Наталья Рязанова

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