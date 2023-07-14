Индия успешно отправила к Луне свою станцию

Индийская ракета-носитель Mark 3 с лунной станцией Chandrayaan-3 успешно вышла на орбиту для полета к Луне. Посадка на спутник запланирована на 23-24 августа, пишет портал news18.

Ракета стартовала с площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в 14:35 по местному времени. Ракета-носитель большой грузоподъемности несет лунный посадочный модуль «Викрам», модуль с двигательной установкой и луноход общим весом около 3900 кг.

С окололунной орбиты «Викраму» предстоит сесть на поверхность Луны и выпустить луноход для сбора проб грунта. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток – примерно столько длятся одни сутки на Луне. Плановая дата начала миссии на поверхности спутника – 23-24 августа.

«Роскосмос» заявил, что Россия вернется на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва и проведет исследования в районе лунного полюса. Китай представил подробную программу высадки человека на Луну, которую планирует осуществить до 2030 года.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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