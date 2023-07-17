Сенатор призвал россиян сменить все пароли в соцсетях из-за утечки данных

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин призвал россиян срочно сменить все пароли в соцсетях. Надежность действующих паролей оказалась под сомнением из-за большой утечки данных.

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах. Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками», – сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Шейкин считает, что бизнес «легкомысленно относится» к персональным данным своих клиентов, пока не установлены штрафы за утечки. Получившие единожды доступ к сервису заказа еды злоумышленники могут подобрать логин и пароль к электронной почте или аккаунтам граждан. Поэтому действующие пароли не слишком надежны.

Сенатор дал несколько советов о том, как составить надежный пароль для аккаунта.

«При создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации, как ваша дата рождения, сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры», – перечислил Шейкин.

В «Лаборатории Касперского» рекомендовали менять пароли каждый месяц и не использовать одинаковые комбинации для разных аккаунтов. Чтобы было проще запомнить новый пароль, можно взять любое слово и поменять в нем несколько букв на похожие по начертанию цифры. Или использовать первые буквы строк в любимом четверостишии, но заменить кириллицу на латинские буквы.

С января по май 2023 года злоумышленники опубликовали на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем за тот же период 2022 года. В сеть попали 197 млн строк данных пользователей, включая телефоны и адреса электронной почты.

Москва, Наталья Рязанова

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