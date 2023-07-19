ТАСС: ВС РФ испытали новейший танк «Армата» в бою

«Южная» группировка войск испытала новейший танк «Армата» в бою. Позже боевые машины убрали из зоны СВО, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Активно «Армату» применяли «южане» в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», – рассказал собеседник.

По словам другого источника, испытания еще идут – танк Т-14 передали в Южный военный округ.

Новый танк Т-14 на платформе «Армата» впервые показали на параде 9 мая 2015 года. В 2021 году сотрудники ВПК заявили, что новейший российский танк первым в мире смог без участия экипажа найти и выбрать цели.

Как сообщал «Новый День», в июне Россия впервые ударила по военным объектам ВСУ новейшим тяжёлым ударным БПЛА С-70 «Охотник».

Москва, Наталья Рязанова

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