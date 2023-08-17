В российских колледжах будут готовить операторов БПЛА

Минпросвещения России утвердило новый перечень рабочих профессий, по которым будет осуществляться обучение в колледжах. В список вошла специальность «оператор беспилотных авиационных систем». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Всего, по его словам, в обновленный список вошли 5110 наименований профессий, в том числе более 250 новых и особо востребованных. Перечень включает специальность оператора беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Обучение по этим направлениям будет вестись как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятиях.

Напомним, 28 июня правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Власти рассчитывают, что в ближайшие 6,5 лет в России появится новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Одно из пяти ключевых направлений стратегии включает подготовку кадров для беспилотной авиации.

В июле в Минобрнауки РФ сообщали, что в вузах в 2025 году обучение в сфере беспилотных авиационных систем будут проходить около 40 тыс. студентов, а к 2030 году – уже до 180 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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