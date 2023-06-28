Правительство утвердило стратегию создания отрасли беспилотной авиации до 2030 года

Правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель стратегии», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, в частности, для инспекции состояния энергосетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в пять раз. Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в восемь раз. В картографии и кадастре использование беспилотников уменьшило стоимость комплексных работ на 20%. В сфере экологического контроля беспилотники позволяют выявлять в четыре раза больше нарушений при том же штате инспекторов.

Стратегией определены пять ключевых направлений развития беспилотной авиации. Первое касается стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Второе – разработки и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников. Третье подразумевает развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвёртое – подготовку кадров для беспилотной авиации. Пятое – фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

План мероприятий по реализации стратегии сформирован с учётом этих ключевых направлений. Так, например, в рамках разработки и серийного производства беспилотников уже в 2023 году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Ответственными за это направление определены Минпромторг, правительство Москвы, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и ряд других организаций.

Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения и внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Вести эту работу будут Минпросвещения, Минобрнауки, правительство Москвы, АНО «Университет НТИ 2035». Им же поручено создать цифровой реестр кадров, связывающий данные о вакансиях и кадровом потенциале специалистов в этой области.

«В настоящее время параллельно с разработкой Стратегии развития беспилотной авиации по поручению президента России правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», – прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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