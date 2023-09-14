РКН допустил полную блокировку WhatsApp

Появление недружественных каналов в WhatsApp может привести к блокировке, если их владельцы откажутся удалять запрещенную информацию, сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что весь обращенный к россиянам контент должен отвечать требованиям российского законодательства.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе – к блокировке. Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений», – цитирует сообщение РКН «Интерфакс».

Ведомство рекомендовало российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что новостные каналы в WhatsApp будут публиковать информацию в рамках антироссийской кампании, которую проводят страны Запада.

«Сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится. Будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Мессенджер WhatsApp сообщил о запуске функции создания каналов. Эта опция станет доступна в 150 странах. Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев признал, что обеспокоен обновлением приложения. По его мнению, мессенджер может стать инструментом для распространения фейков об СВО, Вооруженных силах РФ и российской власти.

Москва, Наталья Рязанова

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