В 12 российских регионах проведут эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве

Правительство России одобрило проведение эксперимента по использованию беспилотников в сельскохозяйственных работах. БПЛА в тестовом режиме будут внедрены в 12 регионах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому эксперимент пройдет в Татарстане, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях.

Отмечается, что на это время будет введен особый правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Ранее альянс малой авиации «Аэрохимфлот» предупредил Минтранс о возможном росте числа авиакатастроф из-за корректировки правил использования воздушного пространства беспилотниками с 1 марта 2024 года. Фактически при попустительстве регулятора в стране создается опасный прецедент – различные правила полетов для разных участников единого воздушного пространства, указали в альянсе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»