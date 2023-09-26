WhatsApp отказался от запуска публичных каналов для россиян

Российским пользователям мессенджера WhatsApp не будет доступен функционал публичных каналов. От запуска новой опции отказались «в ближайшее время», сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было», – написал депутат в блоге.

Горелкин сослался на «голландскую газету», получившую информацию от сотрудника компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Депутат отметил, что в цитате содержится оговорка «продукт не будет доступен в ближайшее время».

В середине сентября Антон Горелкин предупредил, что официальная позиция о деятельности мессенджера может быть пересмотрена, если компания-владелец решит ввести публичные каналы. В Роскомнадзоре заявили, что появление недружественных каналов в WhatsApp может привести к блокировке мессенджера в России.

Москва, Наталья Рязанова

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