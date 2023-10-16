МИД РФ: объекты США в космосе могут стать законной целью для удара

Космическая инфраструктура, которая используется США и их союзниками в рамках конфликта на Украине, может стать законной целью для ответного удара. Об этом рассказал директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, тенденция применения космических технологий в конфликтах, выходит за рамки их безобидного использования. И это отчетливо проявилось в ходе событий на Украине.

«Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах», – цитирует дипломата ТАСС. Таким образом, квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара.

Из-за действий стран Запада мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле подвергаются неоправданным рискам. В связи с чем возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования в сугубо в мирных целях, заключил Ермаков.

Москва, Зоя Осколкова

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