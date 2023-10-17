Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники

Минпромторг предложил продлить на 2024 год упрощенный ввоз оборудования с возможностью криптографического шифрования. Российские системообразующие предприятия используют эту электронику для безопасной передачи данных через публичные сети.

Минпромторг предложил в течение 2024 года продолжить упрощенный ввоз импортного оборудования. Это снизит риски зависимости ‎от зарубежных производителей на период, пока будет организовано импортозамещение, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

Оборудование с возможностью криптографического шифрования востребовано на российских предприятиях из числа системообразующих. Устройства IBM, Symantec, Cisco, Fortinet помогают защитить информацию при передаче через публичные сети.

Глава «РТК-сервиса» Андрей Кононенко отметил, что за время упрощенного ввоза импортной электроники российские производители сумеют без лишней спешки доработать отечественные аналоги. И информсистемы не подвергнутся риску из-за недостатка оборудования.

Москва, Наталья Рязанова

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