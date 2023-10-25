Китай пригласил космонавтов других стран на свою орбитальную станцию

Китай пригласил другие страны к участию в миссиях на своей космической станции. Китайские специалисты готовы вместе проводить эксперименты и доставлять на орбиту космонавтов и грузы, заявил замдиректора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Лин Сян.

«Приглашаем все страны и регионы, занимающиеся освоением космического пространства, к сотрудничеству с Китаем и приветствуем их участие в миссиях на нашей орбитальной станции. Мы готовы продолжать международное сотрудничество и обмен на основе мирного использования станции, равенства, взаимной выгоды», – цитирует чиновника агентство Xinhua.

Лин Сян пояснил, что в рамках сотрудничества КНР готова доставлять на орбиту иностранных космонавтов и грузы, проводить исследования и эксперименты. Также CMSA планирует участвовать в образовании молодежи в области аэрокосмических наук.

В ноябре 2022 года китайские специалисты завершили сборку национальной космической станции на орбите Земли. Станция «Тяньгун» состоит из трех модулей и по форме напоминает букву «Т». К 2030 году Китай планирует высадить человека на Луну и построить на поверхности спутника научную станцию.

Пекин, Наталья Рязанова

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