Российским космонавтам не хватает робота-пылесоса на МКС

Космонавтам на Международной космической станции не хватает роботов, которые бы облегчили быт. Об этом сообщил российский космонавт Константин Борисов.

«Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу», – цитирует Борисова РИА «Новости».

Кроме того, в космосе пригодился бы робот-спасатель, который умел бы возвращать космонавтов во время выходов со станции. По словам космонавта Олега Кононенко, в настоящее время жизнь при выходе в открытый космос страхуют два карабина.

«Вот если бы были такие маленькие парящие роботы, например, за бортом нашей станции была бы такая допстанция, которая принимает сигнал от космонавта, что он неожиданно отцепился от внешней поверхности станции, чтобы он мог достичь этого космонавта, сориентироваться и вернуть его на поверхность, это было бы очень здорово и современно», – сказал Кононенко.

Москва, Зоя Осколкова

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