Рост цен на смартфоны достигнет 20% к Новому году – «Ведомости»

Смартфоны подорожают в Новому году на 15-20% по сравнению с ценами конца 2022 года. Средняя стоимость гаджета в декабре составит 26-27 тыс. рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Wildberries, Tele2 и «Билайн».

«Прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина – рост курсов валют», – сказали в Wildberries.

В компании Tele2, продающей смартфоны в собственной сети, считают, что средняя цена на уровне 24-26 тыс. рублей – это позитивный прогноз для декабря. По мнению представителя компании, подорожание произойдет за счет цен на iPhone 15 и новинки 2023 года – складные смартфоны. Также повлияет традиционно высокий декабрьский спрос на гаджеты высокого ценового сегмента.

Аналитики прогнозировали рост цен на гаджеты на 10% к сентябрю на фоне колебаний курса рубля.

Москва, Наталья Рязанова

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