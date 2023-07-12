«Известия»: электроника подорожает на 10% до конца лета

Участники рынка электроники ожидают подорожания компьютеров и смартфонов на 10% в связи с подскочившим курсом доллара. Заметные изменения цен могут произойти еще до конца лета, пишут «Известия».

Первыми вырастут цены на смартфоны, потому что их обновляют чаще, чем более крупную технику, рассказали в одной из розничных сетей. При стоимости доллара в 90-100 рублей гаджеты подорожают на 10% уже к концу августа.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что разница цен достигнет 10-20% к концу июля на электронику, ввозимую по параллельному импорту. По этой схеме уже остановили массовый ввоз техники Apple, сохранив поставки лишь нескольких моделей. Ожидаемые в сентябре новинки Apple могут обойтись россиянам на 15-20% дороже цены, ожидаемой еще пару месяцев назад.

Экономист Владислав Жуковский считает, что падение курса рубля может остановиться на уровне 110-115 за доллар. По его мнению, ослабление национальной валюты связано с намерением властей сократить дефицит бюджета и «залатать» дыру в платежном балансе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»