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Вторник, 11 июля 2023, 18:15 мск

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Официальный курс евро упал ниже 100 рублей

Банк России понизил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 12 июля. Доллар будет стоить 90,5045 рубля (-99 копеек), евро – 99,6775 (-74 копейки).

На текущей неделе на Мосбирже курс иностранных валют приостановил стремительный рост, продолжавшийся почти две недели. Тем не менее, сегодня на биржевых торгах максимальный курс «американца» достигал в моменте отметки 91,0475 рубля, «европейца» – 100,3075.

Как отмечают финансовые аналитики, препятствием для дальнейшего укрепления рубля выступает неуверенная динамика цен на нефть, которые вчера сильно откатились от двухмесячных вершин.

«На рубль по-прежнему давит нехватка на внутреннем рынке иностранной валюты из-за сокращения экспортной выручки, нефтяные котировки должны быстро закрепиться на более высоких уровнях, чтобы предотвратить очередную волну ослабления рубля», – говорится в обзоре «БКС Экспресс».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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